«Я влюблена»: Ани Лорак разоткровенничалась о личной жизни после слухов о помолвке

На днях состоялась церемония награждения «Прорыв года», на которой 42-летней Ани Лорак вручили статуэтку «Певица года». Кроме своего шикарного внешнего вида, артистка сверкнула еще и кольцом на пальце, которое сразу натолкнуло журналистов на мысли о помолвке звезды.
Учитывая слухи, что известная исполнительница не одна и даже готовится к свадьбе, представители прессы не могли не спросить у женщины о происхождении дорогого украшения на безымянном пальце.
«Это просто украшение, — ответила Лорак изданию «Собеседник». — Но я влюблена. И бабочки в животе у меня тоже присутствуют!»
Таким образом, информацию о помолвке она не подтвердила, но наличие любимого мужчины в своей жизни скрывать не стала. Правда, личность покорителя сердца певицы так и осталась тайной.
Напомним, после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого у нее осталась дочь София, Лорак начала встречаться с саунд-продюсером музыкального лейбла Black Star Inc Егором Глебом. Год назад уже проходила информация о том, что мужчина сделал ей предложение. Однако об их отношениях уже давненько ничего не слышно.