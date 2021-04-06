«Я влюблена»: Ани Лорак разоткровенничалась о личной жизни после слухов о помолвке

Певица пылает чувствами к своему возлюбленному, но его имя не называет.

На днях состоялась церемония награждения «Прорыв года», на которой 42-летней Ани Лорак вручили статуэтку «Певица года». Кроме своего шикарного внешнего вида, артистка сверкнула еще и кольцом на пальце, которое сразу натолкнуло журналистов на мысли о помолвке звезды.

Учитывая слухи, что известная исполнительница не одна и даже готовится к свадьбе, представители прессы не могли не спросить у женщины о происхождении дорогого украшения на безымянном пальце.

«Это просто украшение, — ответила Лорак изданию «Собеседник». — Но я влюблена. И бабочки в животе у меня тоже присутствуют!»

Таким образом, информацию о помолвке она не подтвердила, но наличие любимого мужчины в своей жизни скрывать не стала. Правда, личность покорителя сердца певицы так и осталась тайной.

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Напомним, после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого у нее осталась дочь София, Лорак начала встречаться с саунд-продюсером музыкального лейбла Black Star Inc Егором Глебом. Год назад уже проходила информация о том, что мужчина сделал ей предложение. Однако об их отношениях уже давненько ничего не слышно.

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