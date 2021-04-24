«Надо ценить каждый миг»: Киркоров объяснил, почему Лорак проводит время с бывшим мужем

Музыкант Филипп Киркоров на открытии ММКФ в Москве прокомментировал воссоединение певицы и своей подруги Ани Лорак с бывшим мужем турком Муратом Налчаджиоглу.

«Я очень этому рад. Их дочь счастлива. Может, стоило им отдохнуть какой-то период времени друг от друга, чтобы понять, насколько ценны их отношения на самом деле. Жизнь так коротка, что надо ценить каждый миг, каждого друга. Я это понимаю только сейчас, потому что очень хочу жить и как можно дольше!» Филипп Киркоров

Высказался музыкант и о своих отношениях с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. В светской тусовке давно говорят, что они якобы не общаются уже несколько лет. К примеру, Киркорова не было на недавнем дне рождения бывшей жены. По словам Киркорова, он не намерен отвечать на глупые вопросы, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу стали с недавних пор появляться вместе на светских мероприятиях. Не исключено, что они просто это делают ради общей дочери Софии. Пара была вместе на протяжении десяти лет и развелась в 2019 году после измен супруга.

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