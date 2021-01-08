«Между ними все кончено»: инсайдер объяснил, почему Ким Кардашьян все еще не подала на развод

Уже несколько месяцев звездная пара Ким Кардашьян и Канье Уэста подпитывает прессу слухами о разводе. Якобы супруги уже не живут вместе и пересекаются только ради своих четверых детей. На днях появилась информация, что скандальная телезвезда уже наняла адвоката по бракоразводным процессам и сняла кольцо с безымянного пальца. Однако, почему она все еще официально не подала на развод, раз все так серьезно?

«Она хочет убедиться, что принимает правильное решение для детей, — отвечает инсайдер портала канала E! — Здесь речь больше не о браке — она всегда будет заботиться о Канье, но между ними все кончено. Ким сосредоточена только на том, что лучше для детей. Это трудное решение для нее, и она пытается понять происходящее».

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Напомним, Канье Уэст и Ким Кардашьян начали встречаться в 2012 году и поженились через пару лет. У них родились четверо детей (двое с помощью суррогатного материнства). Летом 2020-го женщина подтвердила, что у ее мужа биполярное расстройство, и отметила, что жить с ним довольно трудно. Хотя до этого они трогательно отметили 6-летие своего брака. В частности, Ким написала в Instagram: «Вместе до самого конца».

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