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Звездный гость

«Вместе до самого конца»: Кардашян и Уэст отпраздновали годовщину брака

Пара купается в любви уже шесть лет.

«Вместе до самого конца»: Кардашян и Уэст отпраздновали годовщину брака
Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: globallookpress

Ким Кардашян Уэст и Канье Уэст празднуют шесть счастливых лет брака. Пара связала себя узами во Флоренции, в 2014 году. В трогательном посте в Instagram Ким выложила очень милые фотографии с обычно суровым Канье, который буквально растаял и превратился в счастливого ребенка после нежного поцелуя супруги.

«Шесть лет остались позади, вместе до самого конца», — подписала фото Кардашьян.

Как сообщает источник издания People, недавно пара решила сделать паузу в режиме самоизоляции и прокатиться по улицам пустынного города на автомобиле с открытым верхом. Учитывая напряженный график звезд в обычное время, пандемия максимально хорошо сказалась на их личной жизни. Сейчас Ким и Канье проводят много времени вместе и выглядят по-настоящему счастливыми, просто гуляя на улице и за просмотром последних киноновинок. Во всяком случае, они делятся именно такой информацией в соцсетях и явно довольны общим бытом и отношениями.

 

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