Все-таки решили: Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся

Новости о расставании Ким Кардашьян и Канье Уэста периодически будоражат сердца их поклонников. В прошлом году пара уже была на грани развода, но смогла помириться. На этот раз все серьезно.

Ким уже наняла адвоката по бракоразводным процессам Лору Вассер. Кроме того, брюнетка уже не носит обручальное кольцо и живет отдельно от мужа. Причем, это было ее решение. Инсайдеры утверждают, что женщина устала от выходок Уэста. Об этом пишет Page Six.

Напомним, что темнокожий рэпер баллотировался в президенты США. А его брак с Кардашьян продлился шесть лет. За это время у них родились четверо детей.

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