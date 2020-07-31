«Их брак закончился»: Ким Кардашян думает о разводе с Канье Уэстом

Красотка опасается, что важное решение сильно повлияет на жизни ее детей.

Будущее Ким Кардашян и Канье Уэста все еще остается неясным. Пара впервые воссоединилась в минувший понедельник, после того, как модель прилетела в Вайоминг, чтобы лично навестить рэпера, чье поведение в последние недели было все более непредсказуемым, включая разглашение глубоко личных подробностей о его семье и браке.

«Она дошла до того, что прилетела в Вайоминг, чтобы сказать ему, что их брак закончился, и попрощаться», — сообщают источники издания People.

По словам журналистов, похоже, что Уэст все еще хочет сохранить брак — недавно он извинился перед своей женой в Twitter, но пока не предпринял шагов по восстановлению отношений. У звездной пары четверо общих детей.

«Ким очень расстроена, она готовится к разводу, но кто знает, подпишет ли она бумаги», — сообщают журналисты.

Представители звезд пока не отвечают на вопросы о будущем звездной пары.