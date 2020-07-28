«У Канье биполярное расстройство»: Ким Кардашян подтвердила заболевание своего мужа

Звезда вылетела в Вайоминг, чтобы с глазу на глаз обсудить все с музыкантом.

Ким Кардашян Уэст решила отправилась в Вайоминг, чтобы увидеть своего мужа Канье Уэста после череды его тревожных твитов. В минувший понедельник, 27 июля, Кардашян вылетела в Коди, где воссоединилась с Уэстом.

Встреча звезд произошла после того, как Ким обратилась к недавнему поведению своего мужа, попросив у поклонников немного сострадания после того, как рэпер обвинил Кардашян и ее маму Крис Дженнер в попытке запереть его. Также Уэст утверждал, что уже много лет подумывает о разводе.

«Как многие из вас знают, у Канье биполярное расстройство. Любой, у кого есть это заболевание, знает, как невероятно сложно и болезненно это понять. Я никогда публично не говорила о том, как это повлияло на нас, потому что я защищаю детей и право Канье на частную жизнь, когда речь заходит о его здоровье. Но сегодня я чувствую, что должна прокомментировать это», — объяснила ситуацию Ким.

Напомним, основные проблемы в семье начались 19 июля, когда Уэст провел свой первый предвыборный митинг в Чарльстоне, через две недели после объявления своей президентской заявки на 2020 год. В какой-то момент мужчина заплакал, когда рассказал, что он с Ким подумывал сделать аборт во время первой беременности звезды, сообщает издание People.