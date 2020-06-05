«Последнее, чего она хочет, — это развод»: Кардашян держит дистанцию с мужем, чтобы сохранить брак

Пока рэпер Канье Уэст занимается благотворительностью в Чикаго, его жена — телезвезда Ким Кардашян — пытается спасти их брак. Долгая жизнь бок о бок в самоизоляции стала испытанием для богатых супругов. Как рассказал изданию The Sun некто из окружения Ким, развод для нее — самый крайний вариант, ведь у пары четверо маленьких детей. Поэтому пока что модель хочет просто побыть подальше от своего благоверного.

«Она считает свой брак с Канье и их семью огромным успехом. Она единственная из своих сестер замужем и считает себя и Канье крепкой парой, — говорит инсайдер. — Последнее, чего она хочет, — это развод, особенно из-за того, что негативная реакция общественности на ее второй развод была невыносимой. Я думаю, что они просто проведут некоторое время в разных домах, но не разведутся».

Этот же источник отметил, что во время самоизоляции Ким и Канье постоянно спорили друг с другом. 39-летней бизнесвумен психологически было очень тяжело, так как она привыкла постоянно быть в пути. Да и проводить так много времени с детьми ей непривычно. Она посчитала, что муж не выполняет свои семейные обязательства, и начала разочаровываться в нем.

Карантин пара провела в разных концах своего огромного особняка, а в прошлом месяце Канье и вовсе уехал с детьми на свое ранчо в Вайоминге стоимостью 28 миллионов долларов, чтобы дать супруге отдохнуть. Она же использовала это время, чтобы побыть в одиночестве в пляжном коттедже. Но вскоре супруги воссоединились и на прошлой неделе отпраздновали свою шестую годовщину свадьбы.