Звездная мама Ким Кардашян рассказала, за что полюбила домашний карантин

У модели появилось больше времени для общения со своими детьми.

Общаясь с поклонниками в Instagram, американская телезвезда и владелец собственного бренда нижнего белья Ким Кардашян спросила у фанатов: что им больше всего нравится в ситуации вынужденного карантина? За себя 39-летняя модель ответила сразу же.

«Моя — зависать с моими малышами 24/7», — написала знаменитость.

В этом посте Ким опубликовала селфи со своей 6-летней дочерью Норт. Многие подруги Кардашян в комментариях отметили, что так же нашли радость в карантине благодаря возможности провести больше времени со своей семьей.

Напомним, эпатажная модель замужем за не менее эпатажным рэпером Канье Уэстом. В браке с ним Ким родила двоих детей, еще двоих супруги завели с помощью суррогатного материнства. Пара очень любит своих детей и балует их дорогими подарками.

Старшая дочь звездной пары Норт Уэст, кстати, несмотря на свой маленьких возраст, уже стала моделью и снимается для глянца.

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А вы нашли какой-нибудь плюс в вынужденной самоизоляции?