Ким Кардашян заподозрили в обработке даже тех фото, что сделаны папарацци

Свежие снимки красавицы в купальнике, которые просочились в Сеть, намекают на то, что их слегка изменили.

5 мая фигуристая американская телезвезда Ким Кардашян выбралась из самоизоляции, которую она проводит со своей семьей в дорогом особняке, в арендованный пляжный дом в Малибу. Там 39-летняя модель смогла позагорать и искупаться в океане, что для нее сейчас особенно важно. В прессе то и дело пишут, что многодетная мама устала сидеть дома с четырьмя детьми и супругом, с которым все чаще случаются скандалы.

Сразу, как Ким прогулялась в купальнике в своем новом месте обитания, в Сети появились снимки папарацци, показывающие ее во всей красе. Пользователи интернета сразу отметили, что фото получились слишком удачными, похожими на постановочные. Стоит отметить, что Кардашян давно подозревают в использовании «карманных» папарацци, которые снимают звезду «как надо», чтобы не вышло неприятных эксцессов. Как пару лет назад, когда Ким подловили на пляже в Мексике, и на ее попавших в кадр роскошных ягодицах был заметен ничем не прикрытый целлюлит.

больше по теме Ким Кардашян призналась, что прячет свой целлюлит Бороться с несовершенствами кожи ей помогает белье собственного бренда.

И вот новые фотографии из Малибу снова натолкнули публику на рассуждения о купленных фотографах. Пользователи Сети обратили внимание на те снимки Ким, на которых она спускается в бикини по деревянной лестнице (фото можно посмотреть в журнале Harper’s Bazaar, например). На них отчетливо видно, как ступеньки «деформируют» линию бедра модели, что сразу наводит на мысли об использовании фоторедактора.

«Когда заплатила папарацци, но мало», — иронично прокомментировал Instagram-блог Celebrities everyday.

А как по вашему, есть ли на свежих фотографиях Ким следы «фотошопа»?