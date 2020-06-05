Канье Уэст оплатит учебу дочери мужчины, погибшего при задержании в Миннеаполисе

Рэпер создал фонд помощи и сразу же вложил в него 2 миллиона долларов.

Американский рэпер Канье Уэст поддержал своих темнокожих сограждан не только словом, но и делом. Ранее сообщалось, что супруг знаменитой Ким Кардашян вышел на митинг в родном Чикаго, присоединившись к протестующим против расистских действий полиции. Но это далеко не все.

42-летний артист доказал, что способен не только на показуху. Как сообщает Deadline, рэпер организовал фонд, который поможет бизнесу темнокожих предпринимателей Чикаго выкарабкаться из нынешнего кризиса, а также посодействует в судьбе конкретных семей, пострадавших в громких расистских инцидентах.

Конкретно, фонд оплатит обучение в колледже для 6-летней Джанны Флойд — дочери Джорджа Флойда, убитого при задержании полицейскими в Миннеаполисе 25 мая (именно из-за этого происшествия по Америке сейчас и прокатилась волна протестов). Также из его средств будет оплачена юридическая помощь семьям Ахмауда Арбери (застрелен 23 февраля во время пробежки) и Бреонны Тейлор (застрелена 13 марта во время ошибочного обыска в ее квартире).

Сам Уэст вложил в свой фонд 2 миллиона долларов собственных средств.