«Стесняюсь и переживаю»: Давид Манукян показал умения, с которыми идет на «Танцы со звездами»

11 января популярный блогер Дава поделился в подписчиками в Instagram видео с зажигательным танцем. 27-летний возлюбленный Ольги Бузовой, по его словам, немного размялся самбой. Недавно стало известно, что он стал участником нового сезона шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1». Давид Манукян сообщил поклонникам, что первый выпуск с его участием можно будет посмотреть 17 января в 17:50.

«Немного стесняюсь и переживаю… Дайте поддержку, роднульки», — написал Дава под роликом.

Правда, его подписчики не совсем поняли, зачем молодому человеку переживать. В комментариях фанаты восхитились тем, как двигается звезда Интернета. Одной из первых поддержку оказала сама Бузова.

«Как можно стесняться, имея такое чувства музыки и такта? Болею за тебя, мой лучший танцор», — написала она.

Напомним, сама Ольга в ушедшем году блистала на телепроекте «Ледниковый период». Похоже, что жених певицы решил не отставать от своей возлюбленной и тоже собрался показать зрителям свою пластику.

Добавим, что после тяжелого 2020 года звездная пара уехала отдыхать на Мальдивы, и там у них случилось нечто похожее на свадьбу, которую фанаты Бузовой ждали уже давно.

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