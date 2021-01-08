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«Теперь его»: Ольга Бузова и Давид Манукян обменялись кольцами

34-летняя телеведущая расписалась с шоуменом на Мальдивских островах.

«Теперь его»: Ольга Бузова и Давид Манукян обменялись кольцами
Ольга Бузова и Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах. Фото: Instagram.com/buzova86

На одной из фан-страничек Ольги Бузовой и Давида Манукяна появился снимок пары с обручальными кольцами на руках. Примечательно, что ранее то же фото знаменитости публиковали у себя в профиле.

Поклонники возлюбленных до сих пор остаются в недоумении. Одни считают, что брак настоящий, и радуются за кумиров. Другие уверены, что свадьба фиктивная. Некоторые фанаты называют фото постановочным, а мероприятие — декорациями к видео в Tik-Tok. Также ранее в СМИ отмечали, что на Мальдивских островах церемония вступления в брак  довольно популярна среди туристов. Однако настоящей юридической силы такой союз не имеет.

Тем не менее большинство поклонников, увидев счастливые лица Бузовой и Манукяна, поверили, что у звезд искренние чувства и только серьезные намерения по отношению друг к другу.

«Мечтал — теперь его», — написала Ольга о Давиде в Stories своего микроблога.

Ольга Бузова и Давид Манукян
Ольга Бузова и Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах. Фото: Instagram.com/buzova86

Напомним, ранее пара уже отметила годовщину своих романтических отношений. Вместе возлюбленные 17 месяцев. В честь праздника знаменитости искупались в лепестках роз.

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