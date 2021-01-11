«Не дешевый вариант»: Бузова в синем бикини пожаловалась на дороговизну отдыха на Мальдивах

По словам телеведущей и певицы, здесь есть очень дорогие отели с «большими возможностями».

Певица Ольга Бузова в Instagram блеснула в очередной раз своей фигурой в синем бикини. На фотографии она стоит около океана и наслаждается прекрасной погодой. Кругом можно увидеть настоящую красоту.

Телеведущая рассказала о своем отдыхе. По ее словам, ей на «райских островах» совсем не скучно. Как отметила звезда, она обожает кататься на горных лыжах, но так устала за прошедший год, что предпочла понежиться в новогодние праздники на мальдивском солнышке. Кроме того, на Мальдивах очень развит дайвинг, водные виды спорта, рыбалка. Можно взять яхту и покататься с ветерком.

«По поводу цен — это не дешевый вариант! Но есть отели супердорогие, с большими возможностями, есть поскромнее! Но пляжи, океан, закаты и рыбки — везде одинаковые. Тут зависит от ваших возможностей. Я обожаю Мальдивы, и ни разу не пожалела, что свой отпуск провожу именно здесь».

Ольга Бузова

Напомним, что на Мальдивах Ольга Бузова отдыхает в компании блогера Давида Манукяна. Вместе они уже на протяжении семнадцати месяцев. На «райском острове» они даже сыграли шуточную свадьбу, которая, правда, не имеет юридической силы.

Смотрите также: