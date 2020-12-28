Лазарев, Дава, Гусева: стали известны имена участников нового сезона «Танцев со звездами»

Телеканал «Россия» запустит 12 сезон популярного проекта уже в январе 2021 года.

Шоу «Танцы со звездами» давно полюбились зрителям. В проекте участвуют знаменитости, которые встают в пары с профессиональными танцорами. Им приходится проявить упорство и выносливость, чтобы блеснуть на паркете. Победителями 1 сезона были Мария Ситтель и Владислав Бородинов. А во втором сезоне проявила себя Анна Снаткина. Победу также завоевывали: Юлия Савичева, Анастасия Стоцкая и даже Ирина Пегова.

А теперь стало известно, что на телеканале «Россия-1» скоро стартует 12 сезон «Танцев со звездами». На этот раз был набран беспрецедентный состав участников: Сергей Лазарев, Дава, Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Катерина Шпица, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Янина Студилина, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков и рэпер Александр ST Степанов.

Некоторые из низ имеет хорошую хореографическую подготовку, как Сергей Лазарев, а другим придется с нуля осваивать мастерство танца. Ведущим проекта снова стал Андрей Малахов. А вот будут сидеть в жюри и давать свою профессиональную оценку номерам участников: Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Гарик Рудник.

Уже ходят слухи, что этот сезон станет особенным и запомнится зрителям очень яркими номерами, костюмами и новыми открытиями. Премьера 12 сезона состоится 17 января в 18:00 на телеканале «Россия-1».

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