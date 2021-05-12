Арья Старк уже не та: актриса Мэйси Уильямс изменилась до неузнаваемости, осветлив брови

Звезда «Иры престолов», 24-летняя британская актриса Мэйси Уильямс, больше известная фанатам сериала, как Арья Старк, еще в 2020 году перекрасилась в блондинку. Смена имиджа понадобилась девушке для съемок в сериале Pistol (про легендарную панк-группу Sex Pistols), в котором она сыграет лондонскую модель Джордан — икону стиля 70-х годов. Однако недавно артистка еще и высветлила свои знаменитые густые брови. В этом образе она появилась 11 мая на церемонии The BRIT Awards 2021, где объявила победительницей певицу Тейлор Свифт.

Привыкшие к образу Арьи Старк поклонники с трудом узнали Мэйси, которая визуально осталась без бровей. Даже в фильме «Новые мутанты», где у Уильямс новая прическа, она так сильно не менялась.

Добавим, что в 2020 году, кроме «Мутантов», девушка появилась в фильме ужасов «Не входи» и в мини-сериале Two Weeks to Live, где она играет оторванную от цивилизации девочку. Пока, кроме картины про Sex Pistols, новых проектов у звезды «Иры престолов» нет.

Напомним, год назад Мэйси грозилась, что перестанет брить подмышки.

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