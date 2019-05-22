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Финал «Игры престолов» не оправдал ожиданий Мэйси Уильямс

Актриса вместе с Линой Хиди мечтала, что Арья Старк и Серсея встретятся в последнем сезоне.

Финал «Игры престолов» не оправдал ожиданий Мэйси Уильямс
Кадр из 8 сезона "Игры престолов". фото: Helen Sloan/HBO

Мэйси Уильямс заявила, что сожалеет об одной упущенной возможности в финале «Игры престолов». Актриса до последнего надеялась, что ее персонаж Арья Старк убьет Серсею. Лина Хиди, которая сыграла жестокую королеву, также мечтала, что окажется в одной сцене с Арьей, поскольку обе актрисы давно дружат.

«Я хотела, чтобы Арья убила Серсею, ​​даже если это означает, что Арья тоже умрет. Даже до того момента, когда Серсея была с Джейме, я думала, читая сценарий: «Он собирается снять маску и показать, что это на самом деле Арья, и затем они обе умрут»», — рассказала Мейси Уильямс порталу Entertainment Weekly.

Позже актрисе пришлось пересмотреть характер своей героини. Когда Пес в 5-й серии 8-го сезона говорит, чтобы она не мстила и не повторяла его судьбу, Арья становится более человечной. Благодаря этому она заслужила счастливый конец.

Ранее Мейси Уильямс признавалась, что ее разочаровал другой сюжетный поворот. Она до конца не могла поверить, что Арья убьет Короля Ночи. Актриса чувствовала, что ее героиня этого «не заслужила». Актеры, которые сыграли второстепенных персонажей, выразили еще большее недовольство сериалом. Предпосылки появились еще в 2015 году, когда сценаристы отклонились от книг Дж. Р. Р. Мартина.

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Финал «Игры престолов» не оправдал ожиданий Мэйси Уильямс
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