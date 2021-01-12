Режиссер «Миллионера из трущоб» снимет сериал о легендарной группе Sex Pistols

Американский телеканал FX заказал съемку сериала о культовой панк-группе Sex Pistols. Режиссером выбран 64-летний Дэнни Бойл, получивший «Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб». Также он снял известные картины «На игле», «28 дней спустя», «Стив Джобс» и Yesterday.

Как сообщает издание Variety, сериал будет состоять из шести эпизодов, в его основу лягут мемуары гитариста группы Стива Джонса, выпущенные в 2018 году. В картине будут сыграны роли всех участников легендарного британского коллектива, а также печально известные Сид и Нэнси, ставшие иконами поп-культуры.

больше по теме Вокалист Sex Pistols объяснил причину самоубийства участника The Prodigy Кита Флинта По его словам, в последнее время музыкант был очень одинок.

Напомним, созданная в 1975 году в Лондоне группа Sex Pistols стала олицетворением панк-движения. Эпатажные музыканты из низших слоев общества призывали со сцены к анархии и неуважению к королевской семье. Их протестный дух вдохновил сотни музыкальных коллективов по всему миру.

«Это момент, когда британское общество и культура навсегда изменились. Это точка взрыва британской уличной культуры, где обычные молодые люди выходили на сцену и выражали свою ярость и свою моду… И все должны были смотреть и слушать… И все либо боялись их, либо следовали за ними», — говорит Бойл о Sex Pistols.

Добавим, что съемки сериала должны стартовать в марте 2021 года.

Смотрите также: