Джим Керри пообещал отрастить бороду, а звезда «Игры престолов» — не брить подмышки

Актер запустил новый челлендж на время карантина, но не знал, что его переплюнет 22-летняя Мэйси Уильямс.

Весь мир обсуждает пандемию коронавируса. Пока в Китае налаживается жизнь после эпидемии, в странах Европы и США только начали бороться с этой проблемой. В России число зараженных тоже растет. За сутки выявили 163 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших в стране достигло отметки 658 человек.

Российские артисты стараются не выходить из дома без необходимости. А Пелагея с дочкой даже запустила флешмоб, показав, как надо мыть руки, чтобы напомнить о важности гигиены.

Американский актер и комик Джим Керри, кажется, устал от самоизоляции. Он объявил новый челлендж. Мужчина решил отращивать бороду, пока карантин не завершится.

«Я буду отращивать бороду, пока мы все не вернемся на работу. Я выложу свои фотографии, чтобы вы могли поразиться чуду моей бессмысленной трансформации. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне!» — написал он.

Примечательно, что на твиттер актера отреагировала актриса из «Игры престолов» Мэйси Уильямс.

22-летняя девушка решила переплюнуть Керри. Так как бороду отрастить она не может, то актриса предложила свой вариант челленджа для девушек.

«Сделаю то же самое со своими подмышками», — заявила она.

Комментарий Мэйси собрал тысячи лайков за короткий срок. Напомним, что Джим уже одно время ходил с пышной бородой. И у бороды даже есть собственный Twitter! После поста актера о флешмобе там появился репост записи и подпись: «Я вернулась!».