Арья Старк в плену у чокнутых стариков: вышел трейлер кровавого фильма «Не входи»

В Сети появился трейлер нового фильма со звездой «Игры престолов» Мэйси Уильямс. Это кровавый триллер под названием The Owners, в русской локализации — «Не входи».

Картина снята по графическому роману. По сюжету, новая героиня Арьи Старк вместе своими друзьями решается ограбить дом одной пожилой пары. Но налет не удается, так как почтенные супруги слишком рано вернулись домой. И теперь уже преступники сами становятся жертвами, ведь из проклятого дома оказывается не так просто сбежать. Кем же окажутся хозяева поместья: маньяками, обычными чудиками или голодными вампирами?

Трейлер сообщает, что на западе фильм выйдет 4 сентября. В эту дату он станет доступен и в кинотеатрах, и в цифровом формате.

Напомним, что фанаты комиксов очень ждут другое возвращение Мэйси Уильямс на экран — в блокбастере «Новые мутанты», релиз которого уже два года переносится по разным причинам. Последняя названная дата — 28 августа 2020-го.