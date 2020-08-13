Бьюти-преображение: 59-летняя Елена Яковлева предстала с модной стрижкой боб

Актриса рискнула избавиться от длинных локонов и не прогадала. Поклонники пришли в восторг от нового образа звезды.

Елена Яковлева является одной из самых известных российских актрис. Она играет в кино и театре, а одной из последних ее работал стал фильм «Последний богатырь», где артистка предстала в образе Бабы-Яги. Но стоит отметить, что свои 59 лет она может похвастаться моложавым видом. Актриса не боится экспериментировать со внешностью. Одно время она носила длинные локоны, потом стала подстригать волосы по плечи.

В последнее время Елена Алексеевна редко появляется на публике. Она с легкостью пережила самоизоляцию, успев не только избавиться от хлама в квартире, но и заняться садово-огородными работами. Актриса признавалась, что не привыкла к такой жизни, поэтому стала поедать мороженное в больших количествах. Однако, по всей видимости, ей удалось сохранить фигуру. Более того, недавно она сменила имидж.

В фан-аккаунте звезды появилось фото, на котором Яковлева позирует в черной толстовке. Она сделала модную стрижку боб. Рваная челка, обрамила лицо, а светлые пряди поверх медовых освежили прическу и омолодили артистку.

Поклонники отметили, что она стала выглядеть еще моложе. Многие пришли в восторг и одарили ее комплиментами. «Вы в любом образе красавица», «Вам к лицу», «Очень интересный образ, молодежный», «Конечно нравится! Образ шикарный», «Образ хороший, но глаза тревожные!!! Надо улыбнуться!», «Очень стильно», «Современный образ», «С такой прической еще моложе выглядите, сбросили 15 лет», — прокомментировали пост подписчики.