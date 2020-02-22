58-летняя Елена Яковлева восхитила помолодевшим видом

Елена Яковлева уже в марте отпразднует день рождения. Артистке исполнится 59 лет. Примечательно, что она открыто говорит, что боится стареть. Ранее актриса в эфире одной из телепередач призналась, что пользуется услугами косметолога и даже прибегает к пластике. При этом она отмечала, что из-за занятости не может посвящать своей внешности много времени. Женщина также осознает, что молодость удержать невозможно.

больше по теме Просто сводит тату: сын Яковлевой ужаснул окровавленным лицом на новом фото Денис Шальных постепенно избавляется от рисунков на теле.

Однако новый снимок Яковлевой привлек много внимания. Поклонники были поражены тому, как помолодела артистка. Она позировала в сером джемпере. В кадре у ее кожа выглядит безупречно. А недавно обновленная прическа также омолодили звезду. Цветущий вид актрисы не остался без внимания ее фанатов. Они одарили женщину комплиментами. «Божественно-очаровательная, красавица, королева Елена», «Умница, скромная и тёплая», «Вы, как всегда, неотразимы», «Такое чувство ,что за спиной тоже Яковлева», — написали подписчики.

Напомним, что у Елены в браке с Валерием шальных родился сын Денис. Молодой человек долго не мой найти дело по душе. Он был фитнес-тренером, а теперь вновь находится в поисках себя. 27-летний парень успел покрыть почти все тело татуировками, даже лицо. Но не так давно Денис постепенно решил избавляться от нательных рисунков. Теперь время от времени он публикует жуткие снимки, на которых показывает результаты преображения.