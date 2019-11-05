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Эксперт оценил преображение 58-летней Яковлевой с помощью стрижки боб

Стилист отметил, что актрисе удалось скорректировать свой возраст.

Эксперт оценил преображение 58-летней Яковлевой с помощью стрижки боб
Елена Яковлева. фото: globallookpress.com

Елена Яковлева в этом году отпраздновала 58-летие. Она играет в театре и снимается в кино. Женщина не боится перевоплощаться в не самых приятных персонажей, например, в Бабу Ягу. В обычной жизни артистка боится стареть, поэтому делает уколы красоты, но не злоупотребляет этим. Также она признавалась, что прибегла к пластике, чтобы ее могли и дальше снимать крупным планом. Актрисе пришлось избавиться от мешков и морщин под глазами.

Но порой Яковлева прибегает к менее радикальным методам, чтобы преобразиться. Так, на днях она решила сменить имидж. Артистка подстриглась и сменила цвет волос. На новом фото она предстала с платиновыми волосами длиной по плечи, ровной челкой и без макияжа. «Новая стрижка. Как вам?» — поинтересовалась у поклонников звезда.

Мнение пользователей Сети разделилось. «Честно? Мне нравится! Новый образ!», «Прикольная такая! Шкодная!», «Да, ну, неприбранная стрижка вам не идёт», «Образ очень молодит», «Класс, свеженько, прикольненько, молодец», — стали писать они. Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение эксперта о преображении Елены Алексеевны.

«Вариации на тему „боб“ в тренде всегда. Мне нравится, что использована некая тинейджерская манера стайлинга, что несомненно корректирует возраст, придает лёгкость Елене. Цвет, скорее, я бы назвал нейтральным. Опять, как его передает фото. Возможно в цвете немного не хватает разности, что было бы просто остро, модно», — высказался стилист Александр Крашенинников.

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Эксперт оценил преображение 58-летней Яковлевой с помощью стрижки боб
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