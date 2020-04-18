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«Почему в юности ничего не страшно?»: Яковлева вспомнила свои съемки в картине «Парашютисты»

Звезда поделилась архивным кадром со сборной СССР по парашютной акробатике.

«Почему в юности ничего не страшно?»: Яковлева вспомнила свои съемки в картине «Парашютисты»
Яковлева опубликовала архивный кадр со съемок "Парашютистов"/Кадр из программы "Привет, Андрей"

Актриса Александра Яковлева, которая прославилась благодаря своим ролям в картинах «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов», в Instagram разместила архивный кадр, который был сделан во время работы над фильмом «Парашютисты». Лента вышла на широкие экраны в 1984 году.

На фотографии звезда вместе со сборной СССР по парашютной акробатике. Снимок был сделан в Рязани, где и проходила часть съемок.

«Со сборной СССР по парашютной акробатике. Готовимся к прыжку. Почему в юности ничего не страшно?»

Александра Яковлева

Отметим, что Александра Яковлева около года назад объявила, что у нее тяжелое заболевание в стадии ремиссии. По словам звездной актрисы, она по-прежнему активна и бодра. Играет, к примеру, в спектаклях. Правда, сейчас из-за пандемии они лишена возможности выходить на сцену. Актриса находится в своем доме, где пережидает непростые времена.

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