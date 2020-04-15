«К такой жизни я не привыкла»: Елена Яковлева рассказала, как проводит самоизоляцию

Многие отечественные звезды в вынужденном отпуске, который подарила изоляция, нашли для себя уйму домашних дел. Кто-то ударился в готовку, кто-то — в садово-огородные работы, а 59-летняя актриса Елена Яковлева, например, уже навела порядок в квартире. Да так рьяно, что избавилась от половины накопленного. По ее признанию, стало легче и просторнее вокруг.

Что касается других развлечений, Яковлева начала читать и смотреть фильмы, до которых у нее не дотягивалась рука в другое время. Но легче всего ей удается поглощать мороженое — по несколько пачек в день. Актриса переживает, что пора бы уже прекращать налегать на этот десерт.

«К такой жизни я не привыкла, не приспособилась. И я понимаю, что есть уже надо прекращать», — рассказала Яковлева порталу 7дней.ru. и добавила: «Все потому, что не получается пока расслабиться, успокоиться. Каждый день думаю, что делать в данной ситуации. Потому что, не играя ничего, не изображая, оказывается, как-то скучно жить».

По словам звезды, нынешняя ситуация, с которой столкнулись артисты, для нее стала настоящим шоком. Концерты, спектакли, выступления отменяются и сдвигаются на неопределенный срок, даже то, что запланированы на август. Таких продолжительных простоев и перерывов в работе у нее не было никогда.

Напомним, в настоящее время в России действует режим самоизоляции. Он продлится до 30 апреля, за это время, по мнению властей страны, распространение коронавируса удастся сдержать.