«О эти щечки»: 41-летняя Ани Лорак запечатлела себя на честном фото без грима и укладки

Ани Лорак год назад рассталась с мужем. Поклонники считают, что певица только похорошела после развода. Девушка с головой ушла в работу. Она радует поклонников новыми хитами и клипами. При этом артистка всегда одета с иголочки. Она подчеркивает стройную фигуру эффектными платьями и яркими костюмами. Не удивительно, что 41-летняя звезда закрутила роман с молодым саунд-продюсером Егором Глебом.

Как и большинство артистов, Ани Лорак находится в самоизоляции. Она проводит время дома, публикуя архивные снимки. Правда на днях певица решила опубликовать снимок из ванной комнаты, но столкнулась с критикой. Многим показалось странным, что она позировала в халате и при полном макияже. Они решили, что артистка боится показать свою естественную красоту. Столкнувшись с волной критики девушка все-же показала честный снимок, на котором предстала без грима и укладки.

В кадре Лорак позирует в домашней футболке с принтом. Ее кожа сияет, а волосы собраны в хвост. Певица запечатлела себя на кухне перед трапезой. Она пожелала всем хорошего дня. На этот раз поклонники были удивлены ее моложавым видом. Многие одарили девушку комплиментами.

«Каролина, вы такая красивая, глаза оторвать не могу», «Такая нежная и красивая», «Какой котеночек. Люблю вас без макияжа», «Моя любимка, такая красивая без макияжа», «О эти щечки», «Эти глаза! Ааааа, я не могу налюбоваться», — прокомментировали пост подписчики. К слову, время на карантине артистка коротает со своей дочкой Софией. Напомним, что на днях предстала без макияжа и Рената Литвинова. Актриса переоделась в домашнее и отказалась от косметики.