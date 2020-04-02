«Ну просто девочка!»: Литвинова в шортах и футболке оверсайз восхитила природной красотой

Рената Литвинова недавно отметила день рождения. Актрисе исполнилось 53 года, во что сложно поверить с первого взгляда. Женщина обладает стройной фигурой, а также идеально гладкой кожей. Ко всему прочему, она всегда выбирает женственные и элегантные наряды. Очень часто ее образы сопровождаются ретро-прической в виде волны и алой помадой. Но, как и все артисты, она оказалась на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Теперь звезда проводит время дома.

Первое время Рената делала онлайн-покупки и демонстрировала модные весенние образы прямо из дома. Но потом она последовала примеру Светланы Ходченковой и Яны Рудковской, которые без стеснения показали, как выглядят на карантине. На новом фото актриса предстала без укладки и макияжа. Более того, она позировала в футболке оверсайз и шортах, которые надела поверх плотных колготок. Литвинова создала аутфит в черно-белом цвете.

Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости, а идеально гладкая кожа актрисы восхитила поклонников. Многие отметили, что она выглядит очень молодо. «Вы точно подросток внешне, и это комплимент», «Ну просто девочка!», «В любом виде красивая, нравится!», «А если серьёзно. Вы реально икона стиля», «Какая вы красивая и свеженькая, несмотря на карантин. Какие у вас шортики и ножки», «Вы не изменились, такая же молоденькая», «Странно видеть вас в таком одеянии», — высказались пользователи Сети.