Бледанс примерила будуарный, а Лорак – банный: в каких халатах звезды ходят дома

Самоизоляция – не повод наряжаться в старый растянутый халат. Как раз наоборот, пора вспомнить, что женщина должна оставаться привлекательной в любой ситуации и даже халатик у нее обязан быть сногсшибательным! А они такими бывают, поверьте. Ведь даже российские звезды примеряют их и смело хвастаются своим видом в соцсетях.

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева уверена, что халат – вещь попросту необходимая для женщины. Порталу Teleprogramma.pro она рассказала о его особенностях.

«Халат помогает нам расслабиться. Поэтому в гардеробе женщины обязательно должен быть халат, и не один».

«По этикету, халат не является домашней одеждой. Его предназначение: дойти до ванной комнаты, и из ванной — до спальни. Максимум, можно позволить себе, не переодеваясь из него, выпить утренний кофе, а вечером чашечку чая после душа. Но… это относится только к банному халату».

«Самым важным критерием при выборе банного халата является натуральный материал, который впитывает влагу. В основном это махровые и вафельные халаты. Махровые – более теплые, а вафельные – более легкий вариант банного халатика».

«Еще один вид халата, который просто необходим женщине – это будуарный. В нем дамы приводят себя в порядок перед зеркалом. Именно такой халатик используется для соблазнения мужчины, и шьют их в основном из шелка, атласа, кружева либо добавляют кружевную отделку».

«Будуарный халат – единственный вариант, который предназначен для создания образа, для кого-то еще, кроме вас. Поэтому он подбирается, учитывая еще и предпочтения и вкусы вашего возлюбленного. Все остальные фасоны халатов предназначены служить только своей хозяйке, обеспечивая удобство и комфорт».

«Халаты для отдыха шьются на запах с поясом. Запахи стройнят, при ходьбе соблазнительно оголяя ногу, а глубокое декольте халата призывно распахивается еще глубже, поскольку и шелк, и атлас находятся в движении, их сложно зафиксировать».

«Шелк и атлас приятны на ощупь и настраивают на романтический лад. Такие халатики бывают с рюшами и воланами, с кружевной отделкой, декорированные перьями, а также более лаконичный вариант – аналог кимоно. Но у этих халатов одно предназначение – подчеркнуть вашу женственность в соблазнительной форме».

«Будуарные мини-халаты проигрывают удлиненным моделям, поскольку они помогают женщине сохранять интригу, недосказанность, загадку. Ничто так не интригует, как прикрытая нагота. Ну и в длинном халате фигура визуально кажется стройнее, а ноги длиннее».

«При выборе цвета такого халата учитывайте свою природную колористику, чтобы лицо выгодно подсвечивалось».

«Есть еще одна версия халата — хозяйственная. Если предыдущие халаты предполагают отдых и комфорт и создавались в далеком прошлом для состоятельных людей, то хозяйственная версия более демократичная, революционная, создана для работы и ничего общего с халатом для отдыха не имеет. У них противоположно разное предназначение. Они шьются из хлопка, трикотажа, флиса».

«Часто задается вопрос: «Можно ли в халате встречать гостей?». Банный и будуарный халаты считаются интимными, поэтому в них не стоит открывать дверь, когда кто-то пришел. Это моветон. А вот если пришли незваные гости, то в домашнем велюровом халате или хозяйственном платье-халате открыть дверь вполне можно. Но если вы впускаете людей для дальнейшего общения, то нужно переодеться».

«Сейчас в моде платья-халаты, удобные и универсальные. Стройнят фигуру, визуально вытягивают силуэт. Нужно иметь хоть одно такое платье в своем арсенале, и именно в него можно будет быстро и легко переодеваться из халата для общения с людьми, не лишая себя комфорта».

«В настоящее время все большей популярностью пользуются халаты из велюра и микрофибры вместо домашней одежды, особенно в холодную погоду. Для любительниц именно такой формы домашней одежды нужно учесть, кто с вами находится рядом в течение всего времени, пока вы облачены в халат. Если рядом мужчина, интерес которого вы хотите удерживать на себе, то отдайте предпочтение велюровой версии. Он выгодно будет демонстрировать вашу фигуру за счет запаха, гладкого ворса и благородного перелива ткани. Отдавайте предпочтение пастельным оттенкам. Постарайтесь подобрать такой халат, чтобы он напоминал платье-халат и придавал вам лоска. Более объемная и мягкая версия домашнего халата из микрофибры, да еще с капюшоном, добавит объема любой фигуре и визуально сделает похожей на медвежонка».

Наша справка

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Профессионально определяет персональный стиль, занимается шопинг-сопровождением и ориентированием в модных тенденциях. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style.