О Пугачевой взмолила ее бывшая помощница по дому Дороднова: «Оторвали от всего! Пожалейте ее!»

Экс-домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова (Люся) уверена, что певицу обвиняют во многих грехах напрасно. И она очень ждет, что Примадонна сможет вернуться домой, в свой замок, где ей было абсолютно комфортно.

«Она никого никогда не предавала и не предаст!» — заявила Teleprogramma.pro Дороднова.

По словам Люси, народная артистка вынужденно покинула страну, не имея особо выбора.

«Получается так, что ее оторвали от всего и режут без ножа, просто по частям! Ну, пожалейте хоть ее!» — загадочно сказала собеседница нашему корреспонденту.

При этом Люся убеждена, что наладить контакт с Пугачевой вполне возможно. Сделать это могут в верхах.

«Вы пригласите Аллу на вечеринку, пообщайтесь с ней, поболтайте. Она споет без микрофона!» — предложила Дороднова.