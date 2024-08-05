О возвращении Пугачевой в Россию — критик Бабичев: «А где она была два года?»

Стало известно, что Алла Пугачева скоро приедет в Россию. Не исключено, что певица вспомнит про свою карьеру певицы и единично выступит перед соотечественниками.

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что половина ее поклонников будет счастлива такому повороту событий, ну а другая часть почитателей может задать артистке несколько важных вопросов.

«Может быть, это и возвращение насовсем. Но будет ли доволен зритель? Ее поклонники разделились 50 на 50. Одни — ее преданные фанаты, которые с ней давно, будут счастливы, что Алла Борисовна снова здесь, что она в своем доме, что «разрешает весну» каждый год. А остальные спросят: «А где Алла Борисовна была два года?» Скажут: «Мы ожидали от нее не только слов, но и каких-то действий, высказываний, которые как-то могут повлиять на ситуацию». Ведь ее слово реально имело вес. В настоящий момент ей будет сложно вернуть ту часть аудитории, которая от нее отвернулась», — сказал Бабичев журналисту Teleprogramma.pro.

Музыкальный критик не исключает, что Алла Пугачева может провести несколько концертов в России. Но, скорее всего, это будут частные выступления для узкого круга людей за большие деньги.