Экс-домработница Пугачевой Люся заговорила о ее состоянии в Юрмале: «Без ножа режут!»

Грустные новости об Алле Пугачевой из Юрмалы публикуют в СМИ все чаще и чаще. Нередко они основаны на внешних наблюдениях поклонников за народной артисткой.

Люди обсуждают «ссутулившуюся фигуру» 75-летней звезды, ее неуверенную походку. Все эти новости больно ранят сердце Людмилы Дорондовой, бывшей домработницы Аллы Пугачевой. Ее звезда называла просто Люсей.

«Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая… А теперь читаю: «Ссутулившись, идет с Гариком в Юрмале». Во-первых, не ссутулившись! Это раз. Во-вторых, при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце… А тем более ее уже так «ссутулили»! Без ножа режут, но все хотят, чтобы она была как солдатик. Я не знаю, как у нее еще нервы выдерживают!» — возмутилась в беседе с журналистом Teleprogramma.pro Людмила Дорондова.