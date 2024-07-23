Экс-домработница Пугачевой Люся впервые высказалась о певице: «Она никого не предавала и не предаст!»

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дорондова (Люся) никак не может привыкнуть к новостям о певице, которые то и дело появляются в СМИ.

Teleprogramma.pro она рассказала, что публика не осознает истинные причины, из-за которых певица покинула страну, а потому часто делает неправильные выводы.

«Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая…» — посетовала Люся. Но не раскрыла, в чем же «беда» состоит.

«Когда вот это все началось, стали писать: «Предатели…» Она никого никогда не предавала! И не предаст! Это я знаю точно», — эмоционально высказалась Людмила Дорондова.

Люсю также возмущают высказывания в адрес бывшей хозяйки по поводу ее ссутулившейся фигуры в Юрмале. Она напомнила тем, кто критикует 75-летнюю Пугачеву, что у нее больные ноги и сердце.