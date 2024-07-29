Какую операцию сделала Сысоева? Стала ли краше от этого — вот в чем вопрос

Надежда Сысоева на днях призналась, что растворила филлеры в губах. Звезда не скрыла, что для нее это было очень болезненно. Но результатом артистка осталась довольна.
Нельзя сказать, что губки звезды стали как прежде, но в объемах они уменьшились.
Поклонники Сысоевой разделились на два лагеря: одни в восторге от новой внешности Нади, другие не понимают, зачем она это сделала, ведь и так была симпатичной.
Косметолог
Также Teleprogramma.pro стало известно, что Надя Сысоева подправляла нос и увеличивала грудь, об этом изданию рассказал пластический хирург
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