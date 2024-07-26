Сысоева растворила губы? Недоумение у косметолога вызвал новый внешний вид участницы «Выжить в Дубае»

Надежда Сысоева после выхода нескольких серий шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ выслушала немало критики в свой адрес со стороны зрителей не только по поводу своего поведения, но и внешности.

Не исключено, что это как-то могло повлиять на ее решение вывести филлеры из области губ. В своем телеграме артистка рассказала: «Прощайте филлеры, сегодня я удаляю губы. Знаю, будет очень больно, но я сама сюда пришла». Результатом Надя осталась очень довольна. «Совсем другой человек!» — с восторгом сообщила она поклонникам.

Однако косметолог Татьяна Аюпова уверена, что Надя Сысоева поспешила корректировать свою внешность.

«При удалении филлеров из губ при помощи специальных ферментных препаратов вы растворяете не только гиалуроновый филлер, который есть в губах, но и, к сожалению, свои родные ткани. И ни один врач вам гарантировать не может, будут ли после этой процедуры провалы. Решение Надежды не поддерживаю, лучше бы ей заняться своим подбородком и прикусом, потому что явно в подбородке не хватает объема. Я понимаю, что сейчас появился тренд на натуральные губы, но нельзя же переделывать свое лицо каждый раз, когда меняется мода. Пухленькие губы Нади у публики уже прочно ассоциируются с определенным типажом, а теперь она выглядит как скромная библиотекарша, а ведь ей еще замуж надо выйти — возраст уже ближе к 40», — прокомментировала косметолог специально для Teleprogramma.pro.