Сысоева растворила губы? Недоумение у косметолога вызвал новый внешний вид участницы «Выжить в Дубае»

Надежда Сысоева после выхода нескольких серий шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ выслушала немало критики в свой адрес со стороны зрителей не только по поводу своего поведения, но и внешности.
Не исключено, что это как-то могло повлиять на ее решение вывести филлеры из области губ. В своем телеграме артистка рассказала: «Прощайте филлеры, сегодня я удаляю губы. Знаю, будет очень больно, но я сама сюда пришла». Результатом Надя осталась очень довольна. «Совсем другой человек!» — с восторгом сообщила она поклонникам.
Однако косметолог
«При удалении филлеров из губ при помощи специальных ферментных препаратов вы растворяете не только гиалуроновый филлер, который есть в губах, но и, к сожалению, свои родные ткани. И ни один врач вам гарантировать не может, будут ли после этой процедуры провалы.
Решение Надежды не поддерживаю, лучше бы ей заняться своим подбородком и прикусом, потому что явно в подбородке не хватает объема.
Я понимаю, что сейчас появился тренд на натуральные губы, но нельзя же переделывать свое лицо каждый раз, когда меняется мода. Пухленькие губы Нади у публики уже прочно ассоциируются с определенным типажом, а теперь она выглядит как скромная библиотекарша, а ведь ей еще замуж надо выйти — возраст уже ближе к 40», — прокомментировала косметолог специально для Teleprogramma.pro.
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