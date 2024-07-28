Что натворили на этой неделе герои «Выжить в Дубае»: Сысоева «убрала» губы, Боня взмолила о Самойловой, Ермакова разглядела «засланцев»

Удивительным образом слегка подзабытые российские звезды стали вновь популярными за счет появления в шоу ТНТ «Выжить в Дубае». Надежда Сысоева, к примеру, и в пору выхода «Камеди вумен» была не самой тиражируемой артисткой, однако сейчас и дня не проходит, чтобы она не появилась на страницах «передовых».

Популярность Наденька завоевала, конечно, не самую лучшую. Обсуждается в основном ее скандальное поведение в проекте, а также нестандартная внешность. Возможно, под влиянием этой критики Сысоева и решилась на довольно болезненную процедуру по удалению филлеров из губ.

На днях Надежда Сысоева показалась в Сети с новыми «сдутыми» губками и призналась, что очень довольна результатом. А вот косметолог Татьяна Аюпова совсем иного мнения от результата проведенной процедуры.

«Выглядит как скромная библиотекарша, а ведь ей еще замуж надо выйти — возраст уже ближе к 40», — прокомментировала для Teleprogramma.pro косметолог.

Виктория Боня, выбывшая из проекта после Вячеслава Чепурченко, когда-то сама критиковала Надежду Сысоеву. Делала она это прямо в глаза, будучи на шоу. А потом и после него — в соцсетях. В том числе выставляла мемы, которые создавали пользователи Интернета.

Но сейчас светской львице конфликты надоели, и она попросила поклонников успокоиться.

«Думаю, что Надя, что Оксана уже устали от хейта. Где наша женская солидарность?» — высказалась Виктория Боня.

Впрочем, хейт затронул не только представителей звездной команды, но и «народников» тоже. Надежда Ермакова разглядела в двух парнях, Остапе Солдатове и Андрее Зубенко, бывших участников «Дома-2». Однако она опровергла слухи, которые активно тиражируются в Сети, о том, что продакшн ТНТ специально их «нанял» устраивать шоу. Одному, дескать, дали роль плохиша (Остапу), а второму (Андрею) предложили отыграть смелого и честного парня.

«Уверена, когда Андрея и Остапа приглашали в народную команду, ТНТ и знать не знало, что они участники «Дома-2», потому что и первый, и второй попытались подчистить информацию о себе в соцсетях. Продакшн тут 100% ни при чем», — сказала нашему журналисту Надежда.