Пластический хирург Плахотин о Сысоевой: «Нос подправлен, в груди импланты, губы увеличены»

Надежда Сысоева в последнее время нередко становится объектом обсуждения пользователей Сети. Фолловеры не стесняются в выражениях, активно критикуя ее внешность.

Вместе с тем артистка немало сделала для того, чтобы выглядеть привлекательно. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказал пластический хирург Владимир Плахотин.

«В первую очередь бросается в глаза ее великолепная грудь. Я думаю, у нее стоят импланты примерно на 400 мл высокого профиля. На мой взгляд, у Нади также подправлен нос в костно-хрящевом отделе, увеличен объем губ. В целом же девушка внешне приятная», — прокомментировал Владимир Плахотин.

Эксперт также рассмотрел внешность Саши Стоуна, экс-бойфренда Надежды Сысоевой. И заметил, что она естественная.