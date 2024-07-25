Боня попросила прекратить хейтить Самойлову и Сысоеву из-за шоу «Выжить в Дубае»

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она после шоу «Дом-2» крайне редко появляется на телевидении. Бизнесвумен живет в Монако, но часто приезжает в Москву. И недавно Виктория Боня решила принять участие в шоу «Выжить в Дубае». Примечательно, что светская львица с первого дня столкнулась с конфликтами. На этот раз у нее были скандалы с Джиганом, Оксаной Самойловой и Надей Сысоевой. Они во многом не понимали друг друга.

Особенно сильно Боню возмущало поведение парня Сысоевой Саши Стоуна. На этот раз она решила ответить поклонникам, которые спросили, какие у нее отношения с Самойловой после шоу. Оказалось, что Виктория Боня решила зарыть топор войны.

«Да, вчера Оксана записала мне голосовое сообщение и пояснила, что речь шла в целом о тех, кто ходят на шоу. Вижу, что людям хочется столкнуть лбами. Мне кажется, что пора примириться и забыть все, что было еще полгода назад. Я не видела со стороны Оксаны в свой адрес ни одного оскорбления. Думаю, что Надя, что Оксана уже устали от хейта. Где наша женская солидарность?» – написала Виктория.

Поклонники посчитали, что все ссоры могли быть частью пиара. Сама Самойлова недавно заявила, что на шоу все примеряют роли. Она с Джиганом с самого начала понимала, что они будут играть на камеру.