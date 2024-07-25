Зубенко и Солдатов — засланцы из «Дома-2»? «Народники» в «Выжить в Дубае» оказались людьми «из телевизора»

«Зубенко и Солдатов — не такие крупные персоны, чтобы продюсеры ТНТ давали им какие-то роли. Мнение о них складывается исключительно исходя из их поступков. Ребята пробыли на «Доме-2» несколько дней, они слишком мелкие сошки, чтобы продакшн делал на них такие ставки. Это бред.

Думаю, если бы в народную команду приглашали кого-то из «Дома-2», чтобы они играли роли героя и антигероя, то выбрали бы фигуры покрупнее, мастодонтов вроде Степы Меньщикова, Алены Водонаевой или Солнце, которые были в шоу несколько лет, сыграли там ключевые роли.

Уверена, когда Андрея и Остапа приглашали в народную команду, ТНТ и знать не знало, что они участники «Дома-2», потому что и первый, и второй попытались подчистить информацию о себе в соцсетях. Продакшн тут 100% ни при чем.

Их набирали исключительно по типажам. Как человек, который работает в кастинг-службе 15 лет, могу сказать, что в народную команду нужен был условно «качок» и условно «парень с экзотичной внешностью». Плюс важно, чтобы они неплохо говорили и были обаятельными в кадре. Они попали под эти критерии. Для мужчин пройти кастинг не так сложно», — прокомментировала ситуацию Надежда Ермакова.