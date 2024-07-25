Зубенко и Солдатов — засланцы из «Дома-2»? «Народники» в «Выжить в Дубае» оказались людьми «из телевизора»

В числе участников народной команды «Выжить в Дубае» на ТНТ зрители разглядели выходцев из «Дома-2». Несколько лет назад в телестройке засветились Остап Солдатов и Андрей Зубенко.
В Сети поклонники «Выжить в Дубае» недоумевают: неужели телевизионщики просто делают шоу, распределяя роли между участниками действа? Якобы плести интриги поручили Остапу Солдатову, а Андрею Зубенко — изображать положительного смелого парня.
«Назвали бы «Дом-3», тогда и вопросов не было. В принципе, там идет по заранее заготовленному сценарию, как и раньше. Дурилка, конечно, полная. Пипл хавает, деньги идут», — написал в Сети пользователь Александр.
«Правда удивительно, почему главные скандалы затеяли эти двое. А парочка из Донецка вроде тоже метит в блогеры и рекламируют свою страничку в «Телеграме» в разных пабликах», — отметилась B Elena.
Teleprogramma.pro попросила прокомментировать ситуацию Надежду Ермакову, которая несколько лет проработала кастинг-директором на «Доме-2» и сама принимала участие в этом шоу.
Надежда Ермакова с Остапом Солдатовым на «Доме-2». Фото: предоставлено Надеждой Ермаковой
«Зубенко и Солдатов — не такие крупные персоны, чтобы продюсеры ТНТ давали им какие-то роли. Мнение о них складывается исключительно исходя из их поступков. Ребята пробыли на «Доме-2» несколько дней, они слишком мелкие сошки, чтобы продакшн делал на них такие ставки. Это бред.
Думаю, если бы в народную команду приглашали кого-то из «Дома-2», чтобы они играли роли героя и антигероя, то выбрали бы фигуры покрупнее, мастодонтов вроде Степы Меньщикова, Алены Водонаевой или Солнце, которые были в шоу несколько лет, сыграли там ключевые роли.
Уверена, когда Андрея и Остапа приглашали в народную команду, ТНТ и знать не знало, что они участники «Дома-2», потому что и первый, и второй попытались подчистить информацию о себе в соцсетях. Продакшн тут 100% ни при чем.
Их набирали исключительно по типажам. Как человек, который работает в кастинг-службе 15 лет, могу сказать, что в народную команду нужен был условно «качок» и условно «парень с экзотичной внешностью». Плюс важно, чтобы они неплохо говорили и были обаятельными в кадре. Они попали под эти критерии. Для мужчин пройти кастинг не так сложно», — прокомментировала ситуацию Надежда Ермакова.
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Андрей Зубенко на «Доме-2». Фото: ТНТ
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