«Людьми их сложно назвать»: Ермакова хлестко уколола Самойлову, Джигана и Сысоеву в «Выжить в Дубае»

Ох и горячими стали серии «Выжить в Дубае» на ТНТ, а все благодаря страстному желанию звездной команды выиграть 10 млн рублей. Похоже, и без того не бедным блогерам и артистам очень нужны эти деньги. Пожалуй, даже больше, чем команде народной.

По крайней мере, многие из них открыто заявляют, что ради денег они готовы поступаться даже совестью и моралью.

Надежда Ермакова обсудила вышедшие серии шоу с корреспондентом Teleprogramma.pro и не стала скрывать: большинство звезд проекта (исключая ушедших Анну Седокову и Викторию Боню) у нее вызывают самые неприятные чувства. Она даже отписалась в соцсетях от Джигана, Оксаны Самойловой, Нади Сысоевой и Саши Стоуна, чтобы не поддерживать их статистику.

«Команда из народа смотрится на фоне охреневших, зажравшихся звезд очень человечно. Для меня эта четверка — Самойлова, Джиган, Сысоева, Стоун — мерзкая. Да и Торнике — болтается как нечто мягкое и вонючее в проруби, без своего мнения. Не могу сказать, что эти люди раздражают меня своим поведением, но по системе ценностей, наверное, и людьми-то их сложно назвать», — зацепила Надежда Ермакова знаменитостей.