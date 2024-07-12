Торнике о голосовании против Чепурченко: «Я оказался доверчивым»

Торнике Квитатиани признал, что совершил большую ошибку, голосуя против Вячеслава Чепурченко в шоу ТНТ «Выжить в Дубае».

«Я, как всегда, оказался доверчивым. Потому что мне обещали не голосовать против него, а перед большим испытанием меня поставили перед фактом, что все отдадут голоса против Славы. Мы вместе со Славой оказались обмануты. Поэтому я вынес урок — не доверяй людям», — сказал музыкант Teleprogramma.pro.

Напомним, Торнике Квитатиани признался, что шел против своего сердца, голосуя против Вячеслава Чепурченко. В итоге в испытаниях на вылет актер проиграл и покинул проект. Нашему изданию, звезда «Жуков» признался, что предчувствовал настроение своей команды и понимал, что на соревнования отправят именного его.