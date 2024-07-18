Юрист Горшкова — о налоговом долге Самойловой в 3,8 млн рублей: «От штрафа до лишения свободы»

Стало известно, что блогер и звезда проекта «Выжить в Дубае» Оксана Самойлова задолжала налоговой 3,82 млн рублей, пишет Mash.

Татьяна Горшкова , юрист, член Союза юристов-блогеров, комментируя этот факт и его последствия, заметила, что толковать его нельзя однозначно.

«Нужно помнить, если в СМИ написано «Оксана Самойлова задолжала ФНС 3,82 млн рублей», то это не значит, что это сделала сама блогер. Формально задолженность фирм, в которых она является контролирующим лицом, не является задолженностью непосредственно Оксаны.

Если говорить об ответственности юридического лица, то первое, что «грозит», это привлечение к налоговой ответственности. В зависимости от конкретного налогового правонарушения размер штрафа по которой может доходить до 40% от суммы неуплаченных налогов (и это плюс сама сумма налогов, которую нужно уплатить).

Если юридические лица — фирмы Оксаны Самойловой — не уплатят все налоги, проценты и пени по ним, то можно будет говорить о привлечении руководителей этих фирм к уголовной ответственности по ст. 199 Уголовного кодекса РФ. Ответственность по которой зависит от размера ущерба и других факторов и может быть от штрафа до лишения свободы», — сказала юрист Татьяна Горшкова.

Она заметила, что в случае претензий со стороны налоговых органов предпринимателям нужно крайне внимательно подходить не только к погашению задолженности как таковой, но и к выбору общей стратегии юридических действий в целом.

К слову, этот неприятный для Оксаны Самойловой факт во многом объясняет ее яростное желание выиграть 10 млн рублей в шоу «Выжить в Дубае» и готовность идти по головам членов звездной команды.