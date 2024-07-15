Ермакова — о звездах в шоу «Выжить в Дубае»: «Я отписалась от всех, они выглядят мерзко»

Звезда шоу «Дом-2» Надежда Ермакова еле сдерживает эмоции, наблюдая за поведением звезд в шоу ТНТ «Выжить в Дубае».

«У меня есть вопросы ко всем участникам звездной команды, может быть, за исключением Бони и Седоковой, которые уже выбыли. Я не вижу ни одного положительного примера в команде, за кого бы я могла искренне порадоваться, что он выиграл 10 млн рублей. Этот человек должен быть лидером по каким-то интересным качествам, с которого можно было в чем-то взять пример. Я даже в Славе Чепурченко разочаровалась! Господи, не дать еды команде, которая в пустыне! Что, нормальных способов нет соперничать? Надо обязательно их до изнеможения довести? Народная команда явно бы так не поступила. На фоне зажравшихся звезд она, конечно, смотрится очень человечно», — сказала Надежда Ермакова Teleprogramma.pro.

Надежда заметила, что звезды активно критиковали «Дом-2» в начале шоу, но ведут себя намного хуже героев телестройки. Особенно с учетом того, что им примерно по 35–40 лет, а те, кто строит любовь, за своими плечами имеют лет по 20, и у них нет достаточного жизненного опыта.

«Честно, я была подписана на всех этих звезд. Я отписалась от всех, потому что они выглядят мерзко — что Сысоева, что Стоун, что Самойлова с Джиганом. Абсолютно мерзко», — призналась Надежда Ермакова.