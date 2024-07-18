О мужьях Пугачевой заговорила экс-домработница Пугачевой Люся: «Филипп был хороший»

Алла Пугачева прожила насыщенную личную жизнь. В ее арсенале любви числятся пять официальных мужей.

С 1969 по 1973 год она состояла в законном браке с артистом цирка Миколасом Орбакасом. В отношениях с которым родилась Кристина Орбакайте. С 1977 по 1980 год одну крышу над головой со звездой делил режиссер Александр Стефанович. С 1985-го по 1993-й Алла Пугачева была женой концертного директора и продюсера Евгения Болдина.

В четвертый раз Примадонна отправилась под венец с Филиппом Киркоровым в 1994 году. С народным артистом знаменитость прожила до 2005 года.

И пятый брак, с Максимом Галкиным*, Алла Борисовна зарегистрировала в 2011 году. С ним и Филиппом Киркоровым Пугачева проходила обряд венчания. От комика у певицы есть двое детей — Гарри и Лиза.

Увы, но в настоящее время о Примадонне и ее нынешнем муже ходят разные слухи. Говорят, что они уже не живут как супруги, что они поссорились или просто потеряли романтическое настроение.

Как обстоят дела на самом деле, мы попытались узнать у бывшей домработницы Аллы Борисовны Людмилы Дорондовой, или просто Люси, как ласково ее называла народная артистка. Люся восприняла наши вопросы в штыки.

«Я не буду про мужей ничего рассказывать! Она мне потом говорит: «Зачем ты лезешь? Зачем ты говоришь?» Я знаю, что она будет против. Я ни про каких мужей говорить не буду! Я просто могу сказать, Филипп был хороший, Болдин был хороший. Все были хорошие!» — ответила Люся.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.