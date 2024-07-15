Пугачева поругалась с Галкиным*: «Это был важный момент в отношениях»

Что происходит на данный момент в этой звездной паре, Teleprogramma.pro спросила у таролога Анны Горшковой . Сделав расклад Таро, она заметила, что проблема в отношениях артистов есть, но она не носит хронического характера.

«На Аллу Борисовну выпала V пентаклей, на Максима Галкина* — рыцарь мечей. В данный момент я вижу, что они поругались, Максим Галкин* что-то мог сказать, потому что карта рыцарь мечей выпадает, когда один человек ругается на другого, у него более активная позиция.

У Аллы Борисовны — V пентаклей, она выпадает, когда человеку неприятно было что-то услышать.

Однако я хочу подчеркнуть, что речь идет о данном моменте и через пять минут ситуация может измениться. Для Пугачевой и ее мужа это был важный момент в отношениях, который даст возможность им развиваться дальше. Из ситуации будут сделаны выводы, ничего страшного в произошедшем нет. Все люди периодически ругаются», — сказала Анна Горшкова.