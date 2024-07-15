Пугачева поругалась с Галкиным*: «Это был важный момент в отношениях»

Аллу Пугачеву сняли с Максимом Галкиным* во время их прогулки по морскому побережью в Юрмале. Пара вела себя холодно друг с другом: держались на внушительном расстоянии, певица, насупившись, засунула руки в карманы. Ощущение, что между ними пробежала черная кошка.
Алла Пугачева с мужем в Юрмале. Фото: соцсети
Что происходит на данный момент в этой звездной паре, Teleprogramma.pro спросила у таролога
«На Аллу Борисовну выпала V пентаклей, на Максима Галкина* — рыцарь мечей. В данный момент я вижу, что они поругались, Максим Галкин* что-то мог сказать, потому что карта рыцарь мечей выпадает, когда один человек ругается на другого, у него более активная позиция.
У Аллы Борисовны — V пентаклей, она выпадает, когда человеку неприятно было что-то услышать.
Однако я хочу подчеркнуть, что речь идет о данном моменте и через пять минут ситуация может измениться. Для Пугачевой и ее мужа это был важный момент в отношениях, который даст возможность им развиваться дальше. Из ситуации будут сделаны выводы, ничего страшного в произошедшем нет. Все люди периодически ругаются», — сказала Анна Горшкова.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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Расклад на Пугачеву и ее мужа. Фото: предоставлено Анной Горшковой