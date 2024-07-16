О Пугачевой и Галкине* рассказал профайлер Филатов: «Их отношения невозможно назвать романтическими»

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети Максима Галкина

Артистов сняли на камеру во время прогулки по побережью в Юрмале.

Аллу Пугачеву и Максима Галкина* поклонники увидели на пляже в Юрмале, где они обосновались в настоящее время. 

Певица и комик шли вдоль линии моря словно чужие люди, на внушительном расстоянии. Алла Борисовна при этом ссутулилась, втянула голову в плечи и засунула руки в карманы джинсов. Впечатление было такое, что между ними кошка пробежала. Однако профайлер Алексей Филатов, основатель Академии профайлинга, считает, что данное видео вовсе не раскрывает холод в отношениях звезд.

«По таким видео не сделать выводов о том, что между ними какие-то проблемы. Пугачевой из-за возраста идти, чуть сгорбившись и засунув руки в карманы, объективно удобней, чем за ручку, тем более что она всегда ценила свой личный комфорт. Да и потом их отношения невозможно уже назвать романтическими — это семейные отношения, когда уже не ходят за ручки и приобнявшись. В таких отношениях гораздо большее значение имеет близость картины мира, общее взаимопонимание, а не обнимашки. Поэтому выводов о том, что между ними какой-то конфликт, по этому видео не сделать», — прокомментировал для Teleprogramma.pro эксперт.

Отметим, что у таролога Анны Горшковой иное мнение. Сделав расклад на звезд, она увидела, что Алла Пугачева и Максим Галкин* в ссоре.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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