О Пугачевой и Галкине* рассказал профайлер Филатов: «Их отношения невозможно назвать романтическими»

Аллу Пугачеву и Максима Галкина* поклонники увидели на пляже в Юрмале, где они обосновались в настоящее время.
Певица и комик шли вдоль линии моря словно чужие люди, на внушительном расстоянии. Алла Борисовна при этом ссутулилась, втянула голову в плечи и засунула руки в карманы джинсов. Впечатление было такое, что между ними кошка пробежала. Однако профайлер
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
«По таким видео не сделать выводов о том, что между ними какие-то проблемы. Пугачевой из-за возраста идти, чуть сгорбившись и засунув руки в карманы, объективно удобней, чем за ручку, тем более что она всегда ценила свой личный комфорт. Да и потом их отношения невозможно уже назвать романтическими — это семейные отношения, когда уже не ходят за ручки и приобнявшись. В таких отношениях гораздо большее значение имеет близость картины мира, общее взаимопонимание, а не обнимашки. Поэтому выводов о том, что между ними какой-то конфликт, по этому видео не сделать», — прокомментировал для Teleprogramma.pro эксперт.
Отметим, что у таролога
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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