О Пугачевой и Галкине* рассказал профайлер Филатов: «Их отношения невозможно назвать романтическими»

Аллу Пугачеву и Максима Галкина* поклонники увидели на пляже в Юрмале, где они обосновались в настоящее время.

Певица и комик шли вдоль линии моря словно чужие люди, на внушительном расстоянии. Алла Борисовна при этом ссутулилась, втянула голову в плечи и засунула руки в карманы джинсов. Впечатление было такое, что между ними кошка пробежала. Однако профайлер Алексей Филатов , основатель Академии профайлинга, считает, что данное видео вовсе не раскрывает холод в отношениях звезд.