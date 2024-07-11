Почему после смерти мамы, предательства Стоуна и волны хейта Сысоева попалась в лапы мошенников — эзотерик Шенгелия

Когда Надежда Сысоева на проекте ТНТ «Выжить в Дубае» дважды за день поранила палец, космоэнергет Вера Эзотерик сразу предостерегла артистку о грозящей ей опасности.

«Эта подсказка говорит участнице шоу, что ей надо остановиться. Что-то нехорошее ее ждет в этом шоу в итоге, неудача. Возможно, в дальнейшем, после проекта, для нее разовьется какая-то негативная цепь событий, если она продолжит участвовать в нем», — сказала собеседница Teleprogramma.pro.

После проекта Надя Сысоева попала в целый водоворот ужасных, если не сказать трагических событий. И самое печальное – это, конечно же, смерть мамы. Кроме того, Надежду Сысоеву именно в это время решил покинуть ее бойфренд — Саша Стоун, из-за которого она практически потеряла лицо в шоу «Выжить в Дубае». А когда программу стали показывать по ТНТ, блондинку захлестнула волна хейта. И вот пришли очередные известия от Надежды: она слила свои персональные данные мошенникам. И как тут не поверить в знаки?

«Когда у человека слабая защита или нет природной защиты, то любое внешнее внимание очень сильно влияет на человека и его судьбу. Если внимание негативное, например от завистников и хейтеров, то это действует разрушающе и приводит к негативным ситуациям в жизни, в том числе и к болезням. Обычно защита сама по себе не появляется, и если человек продолжает получать внимание, то становится только хуже», — объяснил происходящее с Надеждой Сысоевой Илья Шенгелия , эзотерик, преподаватель эзотерических практик.