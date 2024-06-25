Аза Петренко предостерегла Надю Сысоеву о плохом знаке для нее: «Остановись!»

Надя Сысоева дважды повредила палец на руке за один выпуск шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. Один раз она порезала его мачете, а второй раз ее укусил верблюд во время его кормления. Тут даже несуеверный задумается о знаках.

Вот мы и задумались. Что значит повторение данной ситуации для Нади Сысоевой, мы спросили у потомственной гадалки и звезды шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Азы Петренко . И если осознать то, что сказала Teleprogramma.pro собеседница, Наденьке стоит хорошенько задуматься над правильностью своего поведения в проекте. Сигнал свыше ей дают не просто так.

«Так как Надежда получила боль и переживания, это нехороший знак. Ее останавливают, говорят ей, чтобы она обдумала то, что с ней происходит, сделала выводы. Причем именно на данном этапе ее жизни. Именно сейчас», — прокомментировала Аза Петренко.