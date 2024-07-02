«У Сысоевой проблемы с контролем эмоций»: шоу «Выжить в Дубае» обнажило ее истинное лицо — профайлер Анищенко

Актриса Надя Сысоева, работая в «Камеди вумен», получила амплуа легковесной блондинки. Однако в новом проекте ТНТ «Выжить в Дубае. Возвращение» мнение зрителей о Наденьке точно поменяется.

Оказалось, что хрупкая знаменитость обладает непримиримым и довольно несдержанным характером. И если уж она недолюбливает человека, то готова гнобить его до конца.

В этот раз ее коса нашла на камень Анны Седоковой. Во время сбора команд перед голосованием на выбывание Надя вдруг разразилась тирадой в адрес певицы, сопровождая свое выступление утрированными гримасами, пытаясь изобразить певицу, которая лезет к ее бойфренду.

Смотреть на это было неприятно и участникам шоу, и зрителям, и даже герою действа — Саше Стоуну.

«Мне кажется у Сысоевой проблемы с контролем эмоций. У нее какие-то психологические проблемы. Даже Стоуну, который сидит рядом с ней, стыдно за то, как она себя ведет. Он опустил голову и покраснел. Этот сарказм — проявление гнева, который она не может выместить напрямую. Когда женщины не способны избавиться от соперницы, они начинают так себя вести», — прокомментировал ситуацию профайлер Илья Анищенко специально для сайта Teleprogramma.pro.

Отметим, что Седокова терпеливо молчала все выступление Сысоевой, а в конце заметила, что это неправда. И если у Нади были к ней вопросы, то их не стоило выносить под камеры.

Профайлер Анищенко заметил, что Анне вся эта ситуация была неприятна, это заметно по поджатым губам, но она стойко выдержала ее.