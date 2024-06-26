Почему жизнь Сысоевой пойдет крахом после «Выжить в Дубае»: «Ей не стоило вообще участвовать в шоу»

Саша Стоун и Надя Сысоева. Фото: ТНТ

Космоэнергет Вера Эзотерик считает, что Наде Сысоевой был послан знак свыше и его не стоило игнорировать.

Для Надежды Сысоевой проект ТНТ «Выжить в Дубае» не обошелся без потерь. Всего за один выпуск шоу она умудрилась дважды повредить палец на руке. Вначале она до крови порезала его мачете, а потом ее хорошенько прихватил верблюд.

Вера Эзотерик, космоэнергет, практикующий более 17 лет, через издание Teleprogramma.pro предостерегла артистку о грозящей ей опасности. Наша собеседница убеждена, что Наде был дан знак свыше и он очень серьезный.

«Все вокруг нас состоит из энергии. Мы сами являемся источником энергии. И, конечно же, есть определенные ситуации в жизни, когда нас свыше предупреждают, дают какие-то знаки, подсказки. Наде тоже была дана подсказка свыше, это однозначно. Возможно, ей даже не стоило участвовать в этом шоу. 

Эта подсказка говорит участнице шоу, что ей надо остановиться. Что-то нехорошее ее ждет в этом шоу в итоге, неудача. Возможно, в дальнейшем, после проекта, для нее разовьется какая-то негативная цепь событий, если она продолжит участвовать в нем», — прокомментировала эксперт.

Вера Эзотерик посоветовала всем людям присматриваться к знакам, которые им даются (как в реальности, так и во сне), и делать выводы. А также ни в коем случае не идти напролом. 

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