О Пугачевой и ее «чеченском» внуке рассказала таролог Горшкова: «Есть финансовая договоренность»

Наверное, многие заметили, что одним из самых скрытых родственников Аллы Пугачевой является ее средний внук Дени Байсаров.

По одной из версий, сын Кристины Орбакайте не светится в СМИ и в Сети из-за своего отца, чеченского бизнесмена Руслана Байсарова, который не совсем приветствует (или совсем не приветствует) позицию Аллы Пугачевой.

Также ходят слухи, что Алла Борисовна не слишком приветствует Дени. И даже исключила его из своего завещания. Однако таролог Анна Горшкова утверждает, что это неправда.

Она сделала расклад на Примадонну и Дени Байсарова и по нему рассмотрела, что родственники любят друг друга, хоть и обладают непростыми характерами. Кроме того, Алла Пугачева не лишала своего среднего внука наследства.

«Паж пентаклей говорит о том, что Дени не исключен из завещания. Эта карта свидетельствует о финансовых договоренностях. Карта не перевернута, поэтому разочарований и негативных мыслей в этом аспекте у внука Пугачевой нет», — прокомментировала Анна Горшкова.